Первый президент-гей: в Латвии вступил в должность новый глава государства

Фото: Twitter

Президент Латвии Эдгар Ринкевич вступил в должность. После инаугурации в Сейме он получил ключи от Рижского замка – президентской резиденции на берегу Даугавы, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Euronews.com.

Напомним, экс-министра иностранных дел Латвии избрали на должность президента 31 мая.

Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam pic.twitter.com/ShNWokGv0B — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 8, 2023

Бывший глава МИД пообещал, что его страна продолжит поддерживать Киев "до окончательной победы Украины" над Россией.

Эдгар Ринкевич стал седьмым по счёту президентом Латвии после восстановления независимости республики в 1991 году.

Ринкевич – первый в ЕС глава государства, объявивший о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.