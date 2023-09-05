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Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан

Сегодня, 17:34
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facebook.com/N.Zhumagulov Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: facebook.com/N.Zhumagulov

В Казахстан прибыл первый контейнерный поезд с автомобилями из ОАЭ. Состав следовал через Туркменистан, передаёт BaigeNews.kz.

"Туркменская компания Halkara Gatnaw Logistika доставила в Алматы 20 контейнеров с легковыми автомобилями, отправленные из ОАЭ. Груз переправили в Алматы по железной дороге из расположенного на границе с Ираном города Серахс транзитом через Туркменистан", - сообщил генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.

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