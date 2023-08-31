Первый NEW MEDIA FORUM пройдет в Алматы

При поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в Алматы 12 сентября в рамках первого NEW MEDIA FORUM для обсуждения актуальных вопросов, определения современных вызовов и оценки их влияния на казахстанское общество соберутся представители новых медиа - блогеры и инфлюенсеры, авторы и производители цифрового контента, представители государственной власти и инвесторы, передаёт BaigeNews.kz.

В программе форума запланированы панельные сессии на такие темы, как "Новый цифровой миропорядок", "Эволюция медиарынка", "Новая медиаэтика в цифровом пространстве", "Техномедиа: траснформация инфопространства", "Креативная индустрия и новые медиа".

Главными спикерами и хэдлайнерами форума станут как представители новых медиа из Казахстана, так из стран ближнего и дальнего зарубежья. Признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере.

Следующие ключевые вопросы будут главной целью Первого NEW MEDIA форума: история развития новых медиа и их влияние на социальную жизнь и на саму медиаиндустрию в целом; форматы этих медиа и их особенности; медиаэтика и ее влияние на массовую культуру; реклама и продвижение; интернет-маркетинг и интернет-активизм; новые тенденции и перспективы.