Первый NEW MEDIA FORUM пройдет в Алматы
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При поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в Алматы 12 сентября в рамках первого NEW MEDIA FORUM для обсуждения актуальных вопросов, определения современных вызовов и оценки их влияния на казахстанское общество соберутся представители новых медиа - блогеры и инфлюенсеры, авторы и производители цифрового контента, представители государственной власти и инвесторы, передаёт BaigeNews.kz.
В программе форума запланированы панельные сессии на такие темы, как "Новый цифровой миропорядок", "Эволюция медиарынка", "Новая медиаэтика в цифровом пространстве", "Техномедиа: траснформация инфопространства", "Креативная индустрия и новые медиа".
Главными спикерами и хэдлайнерами форума станут как представители новых медиа из Казахстана, так из стран ближнего и дальнего зарубежья. Признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере.
Следующие ключевые вопросы будут главной целью Первого NEW MEDIA форума: история развития новых медиа и их влияние на социальную жизнь и на саму медиаиндустрию в целом; форматы этих медиа и их особенности; медиаэтика и ее влияние на массовую культуру; реклама и продвижение; интернет-маркетинг и интернет-активизм; новые тенденции и перспективы.
"Новые медиа играют особую роль в процессе формирования современного общества, создавая новую среду обитания, новые социальные ценности, новый образ жизни и новые принципы управления обществом. Под их влиянием трансофрируются и традиционные медиа.
При этом понятие "новые медиа" гораздо шире понятия "средства массовой информации", новые медиа - это еще и средства передачи и хранения данных, технические устройства и новые технологии. Из этого следуюет, что создание новой диалоговой площадки является крайне актуальным", - сказал вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Евгений Кочетов.
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