Первый матч ЧМ-2022 установил исторический антирекорд

Фото: Сhampionat.com

Катар и Эквадор установили антирекорд по количеству ударов в стартовой игре ЧМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.com.

В стартовой игре чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре, в которой хозяева турнира проиграли Эквадору (0:2), был обновлён один из антирекордов.

Как отмечает Opta в телеграм-канале, в этом матче было нанесено лишь 11 ударов — это повторение антирекорда в матче ЧМ.

Напомним, ранее стало известно о ещё одном уникальном статистическом достижении — катарская команда стала первой сборной в истории чемпионатов мира, уступившая в стартовой игре турнира.

В группе А также выступают сборные Нидерландов и Сенегала. Они проведут свой очный матч завтра, 21 ноября.