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Первый форум HR студентов состоялся в Казахстане
Форум "Управление талантами – первый форум HR студентов" прошёл в КазГЮУ имени Нарикбаева. В мероприятии приняли участие более 100 учащихся из 12 вузов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Цель форума – ознакомить студентов с программами казахстанских вузов, последними изменениями, стандартами и регулированием в области HR, глобальными трендами и вызовами.
"Джимм Коллинз в своем труде "От хорошего к великому" отметил: "Нужные кадры решают все". Миссия нашего университета – служение людям. На мой взгляд, актуальнее вопроса что будем делать, кто будет делать, нет. Мы выпускаем нужных людей. Мы в ответе за тех, кому выдаем диплом", - отметил председатель правления университета КазГЮУ Талгат Нарикбаев.
Участие в форуме также приняли председатель общего собрания Ассоциации HR менеджеров РК Алихан Байменов, заведующий отделом госуправления администрации президента РК Альтаир Ахметов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев, вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев, руководители Центра развития трудовых ресурсов и Ассоциации HR менеджеров РК, генеральный директор телеканала Atameken Business Канат Сахария и другие известные общественные деятели, HR-менеджеры и инфлюенсеры.
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