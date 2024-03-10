Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар

В ночь с 10 на 11 марта начинается Рамадан – пост, который соблюдают мусульмане всего мира для самоочищения, милосердия и поклонения Всевышнему. Неправильное питание или переедание в месяц Рамадан могут навредить организму. Диетолог Анастасия Колпакова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz дала рекомендации по основам питания во время поста.

Как отметила Анастасия Колпакова, многие думают, что невозможно переедать и набрать вес во время Рамадана. Однако часто именно во время поста мы позволяем себе гастрономические вольности, убеждая себя в том, что "всё равно 19 часов не буду есть, не растолстею". Однако обильный ифтар и следующий за ним плотный ужин в сочетании с разнообразным сухуром могут не только вызвать тяжесть в желудке, но и привести к набору лишнего веса.

"Сбалансированное и разнообразное питание — залог крепкого здоровья и прекрасного внешнего вида. И пост в священный месяц Рамадан не является исключением", — убеждена диетолог.⁣⁣

Анастасия Колпакова настоятельно рекомендует не пропускать сухур. При этом она советует не ложиться сразу же после приёма пищи.⁣

Диетолог рекомендует включить в этот приём пищи злаковые продукты – каши, бутерброды из цельнозернового хлеба.

"Добавьте белковые продукты – отварное или запечённое мясо, молочные продукты. Не забудьте про овощи и фрукты. Дополните свой утренний приём пищи полезными жирами: орехами, сливочным и растительным маслом", — сказала Колпакова.⁣⁣

Пример сухура:⁣⁣

Омлет (150 грамм), салат из овощей с растительным маслом (150 грамм), овсяноблин (180 грамм), грецкие орехи (20 грамм).⁣⁣

Каша "Пять злаков" с сухофруктами/фруктами на молоке (200 грамм) со сливочным маслом (10 грамм), бутерброд из цельнозернового хлеба (30 грамм) с сыром (20 грамм), листом салата, томатом и отварным мясом курицы (50 грамм).⁣⁣

Диетолог отмечает, что злаки – это источник сложных углеводов. Они подарят энергию на длительный день, а благодаря белковым продуктам постящийся долго не будете чувствовать голод.⁣⁣

Начинать ифтар диетолог советует со стакана воды, по желанию можно съесть не более 35 грамм фиников.⁣⁣

Только через 20-30 минут можно переходить к еде. Начинать трапезу желательно с овощей или салата, заправленного растительными маслами или йогуртом.⁣⁣

Самое главное правило здорового поста — не перегружать стол большим количеством еды.⁣⁣

"Помните, что длительный период голодания в течение дня может привести к вечернему перееданию. Чтобы этого не произошло, не пытайтесь восполнить отсутствие еды днём вечерним обилием блюд. Тщательно пережевывайте пищу: не ешьте с общего блюда, пока вы пережевываете один кусочек, столовые приборы остаются лежать на столе, и вы не тянетесь за новой порцией. Так, вы сможете своевременно почувствовать насыщение и не переесть", — говорит диетолог.⁣⁣

Самый удачный вариант для вечернего приёма пищи, по словам диетолога Колпаковой, — белок с овощами.⁣⁣

Источники белка — нежирное мясо, яйца, бобовые, молочные продукты.⁣⁣

Пример ифтара: куриные котлеты запеченные или на пару (150 грамм), тушёные овощи (150 грамм).⁣⁣

Не стоит забывать о потреблении воды. Диетолог советует пить не менее 1,5 литра воды между ифтаром и сном.⁣⁣

Также специалист по питанию назвала продукты, которые нужно исключить во время поста: