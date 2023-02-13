Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдали в Актау

Фото: фото автора

В Актау передали ключи от новой машины первому участнику программы льготного автокредитования, передает BaigeNews.kz.

Счастливым обладателем автомобиля Hyundai Bayon стала 52-летняя Камилла Кирикбаева, которая 6 февраля подала заявку на оформление авто через Halyk Bank.

"Оформить заявку было абсолютно не сложно, мне потребовался только ЭЦП-ключ. Особо проблем при подаче заявки не было. Через несколько дней пришло одобрение, и вот в нашей семье появилась новая машина. Для меня это, конечно, приятная неожиданность. Не ожидала, что окажусь в числе счастливчиков. Очень довольна, словами не передать, что чувствую", - поделилась Камилла Кирикбаева.

Программа льготного кредитования предусматривает покупку нового авто с выгодными условиями. Женщина смогла оформить автокредит под четыре процента сроком на семь лет.

"Таких выгодных условий раньше не было. Поэтому для нас это большая удача и отличная возможность. Сама я за рулем не первый год. У меня есть автомобиль марки Toyota, поэтому я решила подарить Hyundai сыну. Недавно ему исполнилось 20 лет", - добавила Камилла Кирикбаева.

Ранее сообщалось, что 463 участников программы льготного автокредитования, подавших заявки через электронную платформу, уже обратились в автосалоны и получили счета на оплату. Всего на первом этапе запуска платформы в пуле зарегистрировался 761 участник в возрасте от 19 до 62 лет.

Банки-участники программы приняли и одобрили заявки на общую сумму 2,5 миллиарда тенге. Объём револьверных средств на первый запуск платформы составляет 7,6 миллиарда тенге.

Общий срок оформления льготного автокредита с момента подачи заявки на платформе до выдачи автомобиля – не более 60 календарных дней. При получении отказа в выдаче гарантийного письма от одного банка заявитель имеет право обратиться в другой банк-участник программы.