Первым вице-министром торговли и интеграции РК стала Айжан Бижанова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Постановлением Правительства РК Бижанова Айжан Адиловна назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Айжан Бижанова родилась в 1982 году в г. Алматы.
Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию Кайнар.
Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО "Кедентрассервис".
В 2004-2007 гг. — старший юрист, начальник Юридического отдела АО "Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий".
В 2010-2011 гг. — ведущий специалист Отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции г. Алматы.
В 2011-2013 гг. работала в структуре Министерства юстиции РК.
В 2013-2014 гг. — директор Департамента юридической и кадровой работы АО "КазМедТех".
В 2014-2018 гг. — эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".
В 2018-2019 гг. занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.
В 2019-2020 гг. — директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.
В 2020-2021 гг. — заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
Самое читаемое
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге
- Убийство спортсменки в Актау: появилась видеозапись с места трагедии
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов