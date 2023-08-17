  • 17 Августа, 17:15
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Первую партию бензина АИ-95 из России завезут в Казахстан до конца августа – Минэнерго

Сегодня, 16:19
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istock Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: istock

Первую партию бензина марки АИ-95 Казахстан намерен импортировать из России до конца августа в объеме 19 тысяч тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на вице-министра энергетики Ерлана Аккенженова.

"В соответствии с индикативными балансами, которые были подписаны между двумя министерствами, на этот год у нас предусмотрен импорт 40 тысяч тонн АИ-95. На сегодняшний день соответствующие контракты заключены дочерней организацией нашей национальной компании "КазМунайГаз". Импорт будет осуществлен в августе", - сказал Аккенженов.

Вице-министр пояснил, что скорее всего, этот импорт "разовая акция".

В октябре Казахстан намерен начать выпуск бензина марки АИ-95 на мощностях Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

 

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