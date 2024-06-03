  • 3 Июня, 22:00
  • BAIGENEWS

Первую digital-карту наркопреступности презентовали в Казахстане

Сегодня, 21:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
76
Фото: gov.kz

В Astana Hub представили первую digital-карту наркопреступности разработанную совместно с одаренной молодежью при поддержке Министерства культуры и информации РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В прошлом году Astana Hub и молодежное крыло "Жастар рухы" провели хакатон Amanat Tech, где команда "Shalqyma" из учащихся НИШ заняла призовое место с идеей создания карты мониторинга за наркопреступностью в реальном времени. Эта идея была поддержана Esbol Qory, которая помогла разработать и запустить цифровую карту преступности с наркотиками.

На сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности.

"Запуск этой карты – страх для всех наркоторговцев. Президент сказал, что борьба с этой болезнью – требует общенационального внимания, и каждый из нас должен вносить свою лепту – будь то, активный гражданин или предприниматель. Теперь каждый гражданин может пометить места закладчиков и помешать им продавать яд", – сказал председатель фонда "Esbol Qory" Жандос Актаев.

Самое читаемое

Наверх