Первую digital-карту наркопреступности презентовали в Казахстане

В Astana Hub представили первую digital-карту наркопреступности разработанную совместно с одаренной молодежью при поддержке Министерства культуры и информации РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В прошлом году Astana Hub и молодежное крыло "Жастар рухы" провели хакатон Amanat Tech, где команда "Shalqyma" из учащихся НИШ заняла призовое место с идеей создания карты мониторинга за наркопреступностью в реальном времени. Эта идея была поддержана Esbol Qory, которая помогла разработать и запустить цифровую карту преступности с наркотиками.

На сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности.