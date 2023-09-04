Первое казахстанское зерно направили в китайскую провинцию Шаньдун, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Первые 1,3 тысячи тонн зерна отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде.

По данным Минсельхоза, Шаньдун является четвёртой провинцией по объёмам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил два миллиарда долларов.

У Казахстана есть потенциал увеличить объёмы ежегодных поставок зерна до миллиона тонн, а также продавать в КНР охлаждённую мясную продукцию, сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на встрече с секретарём парткома КПК провинции Линь У.

Планы по увеличению поставок сельхозпродукции закрепили подписанием меморандума между "Продкорпорацией" и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тысяч тонн отечественного зерна в Поднебесную.

Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, учёных НИИ и студентов вузов.

Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве.

Карашукеев вновь призвал китайских бизнесменов к открытию совместных перерабатывающих предприятий на территории Казахстана, учитывая большое внимание нашей страны к сфере переработки сельхозпродукции.

Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил 578,5 миллиона долларов, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основной объём экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видов, а импорт — на овощи и орехи.