Первое дело поступило в Конституционный суд

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Конституционный суд принял в работу первое дело: группа депутатов парламента обратилась в суд о даче официального толкования пункта четвёртой статьи 62 Конституции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал общественно-политического делового издания BES.media.

"Данная статья предполагает, что конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из палат", - говорится в сообщении.

Отметим, Конституционный суд рассматривает обращение и выносит по нему итоговое решение в течение месяца со дня принятия обращения к конституционному производству. При этом решение по обращениям граждан выносится в течение трех месяцев со дня принятия обращения к конституционному производству.

К слову, если дело окажется сложным и нужно будет более полное исследование всех обстоятельств, то время рассмотрения может быть продлено на разумный срок. Если это обращение президента, то по его требованию срок для принятия итогового решения может быть сокращён до десяти календарных дней, если вопрос не терпит отлагательства.

Решение Конституционного Суда будет опубликовано в средствах массовой информации.