Первая в этом году тройня родилась в Астане

Женщина в Астане родила тройню. Мама малышей Ажар Кабитова уже воспитывает четырёхлетнюю дочь и двойню, появившуюся на свет в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Мальчики-тройняшки родились 18 января в акушерском блоке городской многопрофильной больницы №2. Вес детей 3 000 граммов, 2 300 граммов и 2 500 граммов.

По словам врачей, с детьми всё в порядке, набирают в весе, находятся под присмотром. 24 января их вместе с мамой выпишут из больницы.