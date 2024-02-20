Первая партия казахстанской кукурузы прибыла в Ланьчжоу
Сегодня, 03:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:43Сегодня, 03:43
82Фото: Из открытых источников
Первая партия импортной казахстанской кукурузы была доставлена в комплексную зону свободной торговли нового района развития города Ланьчжоу в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Синьхуа
Груз весом 2040 тонн был отправлен автотранспортом из Талдыкоргана, пересек китайскую границу через порт Хоргос, откуда отправился в Ланьчжоу. После прохождения процедур таможенного оформления импортная кукуруза отправится на продажу в пять провинций и районов на северо-западе Китая – Синьцзян-Уйгруский автономный район, Нинся-Хуэйский автономный район и провинции Шэньси, Ганьсу и Цинхай
Самое читаемое
- Почти в 90% лапши быстрого приготовления были обнаружены канцерогены
- Сильный мороз до 45 градусов ожидается в некоторых регионах Казахстана
- Конькобежка из Казахстана установила рекорд в Канаде
- Стало известно о суициде бухгалтера отдела образования на фоне проверки в Туркестанской области
- Столичных школьников из-за морозов в понедельник перевели на дистанционку