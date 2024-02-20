Первая партия казахстанской кукурузы прибыла в Ланьчжоу

Первая партия импортной казахстанской кукурузы была доставлена в комплексную зону свободной торговли нового района развития города Ланьчжоу в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Синьхуа

Груз весом 2040 тонн был отправлен автотранспортом из Талдыкоргана, пересек китайскую границу через порт Хоргос, откуда отправился в Ланьчжоу. После прохождения процедур таможенного оформления импортная кукуруза отправится на продажу в пять провинций и районов на северо-западе Китая – Синьцзян-Уйгруский автономный район, Нинся-Хуэйский автономный район и провинции Шэньси, Ганьсу и Цинхай