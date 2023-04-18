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sports.kz Сегодня, 07:23
319
Сегодня, 07:23
319
Фото: sports.kz

Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова опубликовала у себя в Instagram Stories сообщение с просьбой о помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Во время потопа у меня сломалась машина. Я уже несколько дней не могу вернуться к работе и тренировкам. Нужны деньги на ремонт или новую машину. Кто может занять денег, отзовитесь пожалуйста. Обещаю вернуть деньги после своего боя. Сейчас для меня главное вернуться к работе и тренировкам. И дожить 2-3 месяца до своего боя", — написала Агапова в соцсети.

Напомним, Мария Агапова является первой казахстанской девушкой-бойцом в UFC. 

Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи

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Сегодня, 07:23
319
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