Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова опубликовала у себя в Instagram Stories сообщение с просьбой о помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Во время потопа у меня сломалась машина. Я уже несколько дней не могу вернуться к работе и тренировкам. Нужны деньги на ремонт или новую машину. Кто может занять денег, отзовитесь пожалуйста. Обещаю вернуть деньги после своего боя. Сейчас для меня главное вернуться к работе и тренировкам. И дожить 2-3 месяца до своего боя", — написала Агапова в соцсети.