Персики и абрикосы начнёт поставлять Казахстан в Китай

Главное таможенное управление Китая выразило готовность закупать косточковые культуры из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Минсельхоз РК подписал с ГТУ КНР протокол. Согласно документу, казахстанские свежие косточковые культуры (включая персики и абрикосы), для экспорта должны соответствовать всем применимым китайским фитосанитарным законам и нормативным актам, стандартам охраны здоровья и безопасности и не должны содержать карантинных вредителей и смешиваться с почвой.

Также отмечается, что все фруктовые сады и упаковочные предприятия, желающие экспортировать косточковые культуры в Китай, должны быть зарегистрированы в Минсельхозе Казахстана и одобрены как казахстанской стороной, так и китайской.