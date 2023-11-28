Персики и абрикосы начнёт поставлять Казахстан в Китай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главное таможенное управление Китая выразило готовность закупать косточковые культуры из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
Минсельхоз РК подписал с ГТУ КНР протокол. Согласно документу, казахстанские свежие косточковые культуры (включая персики и абрикосы), для экспорта должны соответствовать всем применимым китайским фитосанитарным законам и нормативным актам, стандартам охраны здоровья и безопасности и не должны содержать карантинных вредителей и смешиваться с почвой.
Также отмечается, что все фруктовые сады и упаковочные предприятия, желающие экспортировать косточковые культуры в Китай, должны быть зарегистрированы в Минсельхозе Казахстана и одобрены как казахстанской стороной, так и китайской.
"Упакованные косточковые культуры должны храниться в камере только с косточковыми культурами. Каждая коробка должна быть маркирована на китайском или английском языке с указанием названия фрукта, страны-экспортера, места производства, названия или кода фруктового сада и упаковочного цеха. На каждой коробке и поддоне должен быть нанесен следующий текст на китайском или английском языках: "Экспортировано в Китайскую Народную Республику", - сообщили в министерстве.
Самое читаемое