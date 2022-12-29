Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению

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Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному заключению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, авто, припаркованных возле кампуса).

"Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил приговор судья Сергей Коробейников. Первые три года Бексансуров проведет в тюрьме, затем ему предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. В срок засчитали время, которое подсудимый провел под стражей с 13 октября 2021 года.

Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие, а также прокурор просили для Бекмансурова пожизненный срок. Подсудимый полностью признал вину, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.

В результате суд посчитал смягчающими обстоятельствами содействие следствию, признание вины, наличие хронических заболеваний и инвалидности, отягчающим — совершение преступления при помощи оружия.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Во время слушаний стало известно, что некоторые студенты получили травмы, когда прыгали из окон учебного корпуса во время стрельбы, а у других, не пострадавших физически, из-за стресса развились психические расстройства.

Судья зачитал показания пострадавших и свидетелей, родных подсудимого и его одноклассников, одногруппников и друзей. Некоторым знакомым Бекмансуров говорил, что хочет устроить стрельбу в месте массового скопления людей. В суде огласили также протоколы осмотров корпусов, территории университета и заключения экспертов, в том числе о травмах погибших, об оружии и об отсутствии у подсудимого болезненных состояний психики. Студент ПГНИУ из Ирака Абдулла Обаид, раненный при нападении и присутствовавший на приговоре, сказал, что удовлетворен наказанием и испытывает облегчение. Представитель прокуратуры не стала комментировать приговор.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском университете. Его задержали правоохранительные органы. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. Погибли шестеро, пострадали 19 человек.