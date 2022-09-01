Период выплат по уходу за ребёнком увеличат в Казахстане

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Сейчас выплаты молодым родителям идут только до года

Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат парламента, заявил, что выплаты по уходу за ребёнком увеличат до полутора лет с 1 января 2023 года, сообщает корреспондент BaigeNews.kz

Напомним, размер ежемесячного пособия для неработающих женщин и мужчин составляет:

на первого ребенка – 5,76 МРП(ежемесячно);

на второго ребенка – 6,81 МРП(ежемесячно);

на третьего ребенка – 7,85 МРП(ежемесячно);

на четвертого и более – 8,90 МРП(ежемесячно).

*В 2022 году размер МРП составляет 3180 тенге.

Ранее глава государства предложил отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.