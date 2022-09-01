50 процентов инвестдохода Нацфонда будут перечислять детям — Токаев

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Президент заявил, что с 2024 года половина инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно будет падать на специальные накопительные счета казахстанских детей, передает BaigeNews.kz. Об этом он сказал во время Послания народу Казахстана.

"Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд — детям". Предлагаю отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", — сообщил глава государства.

Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа, добавилТокаев. Он отметил необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания и поручил запустить проект с 1 января 2024 года.