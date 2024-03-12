Перила обрушились на мосту в Семее из-за сильного ветра
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
140Фото: акимат Семея
ЧП произошло на автогужевом мосту в Семее. Из-за сильного ветра обрушились перила, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате уточнили, что движение транспорта по мосту не ограничивали.
Однако из-за обрушения конструкций повреждены линии оптической связи АО "Казахтелеком". Поэтому на левом берегу в Семее отсутствует доступ к Интернету.
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