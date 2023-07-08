Перфоманс шоу военных оркестров мира показали на площадях Астаны

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В рамках I Международного музыкального фестиваля военных оркестров "Астана – мәдениет керуені" в Центральном парке, у монумента "Байтерек" и в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" прошли выступления его участников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В Центральном парке жители и гости столицы увидели выступление трех музыкальных коллективов Индии, Японии и Президентского оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Сводный оркестр Военно-воздушных сил Индии покорил зрителей неповторимой стилистикой исполнения маршевых и классических мелодий. Особый колорит придал выступлению мастеров оркестрового искусства национальный инструмент – парный барабан табла.

Тепло встретили астанчане оркестр Морских Сил самообороны Японии "Токио-бенд". Коллектив из страны восходящего солнца представил микс образцов старинной японской военной музыки и современных парадных маршей.

Зажигательной энергией узбекских народных мотивов артисты Центрального ансамбля песни и танца и Центрального военного оркестра Министерства обороны Узбекистана побудили публику поддержать представителей братской республики и танцами, и бурными аплодисментами.

Президентский оркестр Службы государственной охраны Казахстана удивил синтезом звучания духового оркестра со скрипкой, флейтой и национальными инструментами домброй и дудуком.

У монумента "Байтерек" выступил 23-й Военный оркестр Западного военного округа Российской Федерации. "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова, "Дорогой длинною" Бориса Фомина и другие популярные мелодии родили гамму чувств от шутливого настроя и удали до ностальгических нот о былом.

Величественным "Плевненским маршем" Мехмета Али бея открыл свое выступление на перфоманс шоу Военный оркестр Министерства национальной обороны Турецкой Республики "Мехтеран". Музыкальный коллектив произвел незабываемое впечатление на публику красочными кафтанами, головными уборами, старинными доспехами и уникальным звучанием военных маршей.

Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана начал свое выступление с торжествующей барабанной фесты, которой он поздравил астанчан с замечательной датой – днем рождения столицы. Казахстанские виртуозы очаровали зрителей великолепными попурри из известных казахских народных песен и репертуара прославленного вокально-инструментального ансамбля "Дос-Мукасан".

В торгово-развлекательном центре "Хан шатыр" блистал Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Публике пришлись по нраву обаяние и виртуозная манера дирижирования руководителя оркестра старшего полковника Хан Яньхуэя. Он не только органично управлял коллективом, но и установил контакт со зрителем, передав им восторженные эмоции.

Оркестр Военного института имени Гайдара Алиева из солнечного Азербайджана удивил своим колоритом и экзотичным звучанием национальных азербайджанских духовых инструментов – зурны и балабана, в котором можно уловить зажигательные мотивы народных танцев. Композиции "Джанги", "Домбра"и другие популярные мелодии были восприняты астанчанами с воодушевлением.

Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана исполнил произведения Адиля Бестыбаева "Жорға", группы "Алаш" "Батырлар ұраны" и Ерболата Кудайбергенова "Мен қазақпын". Возвышающие дух мелодии благодарные слушатели встретили бурными аплодисментами.

Проходящий в эти дни форум военных оркестров стал ярчайшей страницей в культурной жизни нашей страны и столицы и уникальной платформой для общения и понимания между народами, культурами и творческими коллективами.

Напомним, музыкальный фестиваль завершится завтра, восьмого июля в 12 часов, гала-концертом в ледовом дворце "Барыс Арена". Вход свободный.