Перезагрузить деятельность "Отбасы банка" поручил Президент
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Необходимо перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села. Об этом в ходе Послания народу Казахстана, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.
"Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию. Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода", - сказал Токаев.
По его словам, на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.
"Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села. Очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка", - добавил он.
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