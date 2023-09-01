  • 1 Сентября, 12:44
  • BAIGENEWS
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
В Казахстане 39 новых школ открыли свои двери в День знаний
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днём знаний
Жители Петропавловска возмутились очередной вырубкой в Мещанском лесу
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Перезагрузить деятельность "Отбасы банка" поручил Президент

Сегодня, 12:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
77
Фото: скриншот

Необходимо перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села. Об этом в ходе Послания народу Казахстана, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz

"Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию. Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода", - сказал Токаев.

По его словам, на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

"Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села. Очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка", - добавил он.

Самое читаемое

Наверх