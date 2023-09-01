Перезагрузить деятельность "Отбасы банка" поручил Президент

Необходимо перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села. Об этом в ходе Послания народу Казахстана, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию. Самого пристального внимания требует стимулирование экспорта. Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода", - сказал Токаев.

По его словам, на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.