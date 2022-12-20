Переводчик неразборчивого почерка врачей появился в Google

Фото: Google

Компания Google внедрила функцию, позволяющую перевести каракули врачей в понятный текст, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На своей ежегодной конференции IT-гигант объявил о том, что новая функция будет частью утилиты Google Lens, которая на данный момент встроена в поисковую систему. Пациент сможет сфотографировать рецепт от врача, а искусственный интеллект самостоятельно "разберёт", что за лекарства были прописаны. Для реализации такого переводчика Google пришлось тесно сотрудничать с фармацевтами со всего мира.

Пока эта функция работает только на хинди, так как именно в Индии проживает наибольшее количество пользователей Google Lens. Однако компания планирует расширять географию переводчика, добавив в него английский и иные европейские языки, включая русский.