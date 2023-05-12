Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники

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Общественный фонд "НеМолчи.kz" представил рекомендации министерству внутренних дел по предотвращению семейно-бытового насилия (СБН), передаёт BaigeNews.kz. Правозащитники предлагают рассматривать факт насилия, как преступление независимо от того, кем оно было совершено.

Также в фонде считают необходимым внести следующие изменения в отечественное законодательство:

Криминализировать побои и ввести за них уголовную ответственность до трёх лет тюремного заключения. Ввести уголовную ответственность за нарушение Защитного предписания до трёх лет тюремного заключения. Отменить примирение сторон по данным видам преступлений. Изолировать от семьи агрессора, внести в Закон норму о немедленном выселении на месяц агрессора, независимо от того, прописан он в жилье или нет, является ли жильё его собственностью или нет. Временное отселение - это мера необходимая, чтобы спасти жизнь и здоровье членов семьи. Внести новые статьи в УК "Преследование - сталкинг", "Психологическое насилие", "Экономическое насилие", "Экономические мошенничество" за принудительное кредитование потерпевшей. "Религиозное насилие" - за принудительное участие в религиозных обрядах, ношение религиозной одежды против воли, а также за принудительный отказ от религии и ношение религиозной одежды". Ужесточить меры наказания в статье 115 УК РК - "Угрозы". Предоставить детям-свидетелям СБН статус "потерпевших" со всеми вытекающими последствиями. С сотрудниками органов государственного управления, со всеми, кто непосредственно работает с пострадавшими от СБН на законодательном уровне проводить анкетирование, сдавать экзамен по гендерной чувствительности, с целью предотвращения дискриминации прав женщин и сексистского отношения в обществе. Разработать инструкции для потерпевших от бытового насилия, разместить на всех правительственных сайтах и в СМИ, выдавать при обращении в полицию. В законах о СБН предусмотреть нормы, предусматривающие защиту права на собственность и наследство, защиту материнства и детства, право на образование. Разработать нормы по обеспечению сохранности совместно нажитого имущества супругов в случае, если один из супругов подвергнут насилию и покидает совместное жильё. Закон не обеспечивает конституционный принцип защиты матери и ребёнка, в случае вынужденного оставления детей с отцом или другими членами семьи, которые подвергают или могут подвергнуть насилию как детей, так и их мать. Также данный принцип устанавливает возможность общения детей с обоими родителями. При конфликте родителей права детей в данном случае чаще всего нарушены и Законом данные вопросы не отрегулированы. Разработать специальные меры защиты для беременных женщин, подвергающихся насилию в семье. Разработать нормативные акты по борьбе с пропагандой в публичных выступлениях и публикациях о превосходстве полов. Закрепить законодательно, что насилие в семье - это не частное семейное дело, а проблема общества в целом (статья 5 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 4 Декларации об искоренении насилия в отношении женщин). Учитывать интересы несовершеннолетних как потерпевших, так и свидетелей насилия в семье. Разработать и утвердить законодательные нормы по прохождению агрессорами специальных коррекционных программ, принудительного лечения от пагубных зависимостей. Статьи о насилии в семье должны быть преступлениями публичного обвинения.

Кроме того, в фонде "НеМолчи.kz" считают, что законы слабо отражают, какими именно видами социальных, медицинских, правовых и психологических услуг имеет право пользоваться потерпевший. Правозащитники также отметили, что в казахстанском законодательстве не разработаны механизмы защиты и представления доказательств по экономическому и психологическому насилию в семье.