Перевернувшийся грузовик заблокировал движение по трассе "Астана - Темиртау"
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Грузовой автомобиль перевернулся на дороге "Астана-Темиртау". Подробности происшествия сообщили в компании "КазАвтоЖол" и обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz.
"На 1 301 километре дороги республиканского значения "Астана-Темиртау" у грузового автомобиля произошёл обрыв круга сцепления, в связи с чем машина перевернулась. Жертв и пострадавших нет. Прибывшие в экстренном порядке дорожники оказывают помощь водителю и пытаются отбуксировать машину", - сообщили в компании.
Дорожное покрытие на месте ДТП чистое, гололёда нет.
"Уважаемые автомобилисты! В связи со сложившейся ситуацией просим вас быть особенно внимательными на данном отрезке дороги. Сотрудники дорожно-эксплуатационного участка в кратчайшие сроки обеспечат бесперебойный проезд", - заверили в "КазАвтоЖол".
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