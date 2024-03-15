Перевернувшийся грузовик заблокировал движение по трассе "Астана - Темиртау"

Грузовой автомобиль перевернулся на дороге "Астана-Темиртау". Подробности происшествия сообщили в компании "КазАвтоЖол" и обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz.

"На 1 301 километре дороги республиканского значения "Астана-Темиртау" у грузового автомобиля произошёл обрыв круга сцепления, в связи с чем машина перевернулась. Жертв и пострадавших нет. Прибывшие в экстренном порядке дорожники оказывают помощь водителю и пытаются отбуксировать машину", - сообщили в компании.

Дорожное покрытие на месте ДТП чистое, гололёда нет.