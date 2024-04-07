Перевернулись на тракторе: тела двух мужчин обнаружили спасатели в подтопленном Кульсары
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
74Фото: pixabay.com
Спасателями ДЧС Атырауской области обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, это произошло 7 апреля около 11 часов утра.
"6 апреля в городе Кульсары мужчина 1974 года рождения со своим другом, самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома, и съехав с дороги в кювет, перевернулись. Всего в поисковых работах были задействованы 3 человека личного состава и одно плавательное средство", — говорится в сообщении.
МЧС призывает жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.
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