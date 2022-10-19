Перестрелка в Сатпаеве: задержаны два участника потасовки

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В МВД сообщили о задержании двух участников перестрелки в городе Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей 18-ти и 20 лет: один был за рулём, другой, предположительно, произвёл выстрел по потерпевшему. Задержанный дал признательные показания", — говорится в сообщении полиции.

По предварительной версии, перед ТРЦ Ulytau Mall произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомобиле, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Потерпевшего с огнестрельным ранением доставили в медицинское учреждение.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК - "Покушение на убийство". Вещественные доказательства изъяты. Ведётся расследование. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.

Личности всех участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию.