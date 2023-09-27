Пересмотрят ли арендную плату "Байконура", рассказали в МЦРИАП

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков в кулуарах мажилиса, рассказал, пересмотрят ли арендную плату "Байконура", сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"Дело в том, что довольно сложно это с чем-то сравнивать, потому что это уникальный прецедент - когда арендует кто-то у кого-то космодром, такого не существует. Не с чем сравнить, чтобы сказать, насколько справедлива цена", - сообщил вице-министр.

Он также указал на то, что цена в соглашении предусмотрена в долларах.