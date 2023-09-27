  • 27 Сентября, 17:04
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Пересмотрят ли арендную плату "Байконура", рассказали в МЦРИАП

Сегодня, 13:07
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gov.kz Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: gov.kz

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков в кулуарах мажилиса, рассказал, пересмотрят ли арендную плату "Байконура", сообщает корреспондент BaigeNews.kz.  

"Дело в том, что довольно сложно это с чем-то сравнивать, потому что это уникальный прецедент - когда арендует кто-то у кого-то космодром, такого не существует. Не с чем сравнить, чтобы сказать, насколько справедлива цена", - сообщил вице-министр.

Он также указал на то, что цена в соглашении предусмотрена в долларах.

"Поэтому если у нас идёт выплата в национальной валюте, то эквивалентно действующему курсу. Это тоже своего рода индексация, потому что на момент, когда заключалось (соглашение - ред.) в 1994 году, курс доллара был эквивалентен одной сумме, а сейчас это другая сумма. В какой-то степени, я считаю, это компенсирует индексацию. Нет, пересматривать не планируют", - резюмировал Малик Олжабеков.

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