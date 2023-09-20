Пересмотреть зарплаты членов совета директоров нацкомпаний предложил депутат

Необходимо прекратить практику неэффективного расходования ресурсов национальных компаний Казахстана. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов, передаёт BaigeNews.kz.

"Текущий персональный состав совета директоров вызывает множество вопросов. Согласно внутренним нормативным актам, на примере АО "Самрук Казына", в состав совета директоров обязательно подлежат включению политические государственные служащие. При этом отсутствует прозрачно проработанная структура выплаты вознаграждения таким членам СД, которые по своей сути выполняют деятельность по совместительству", - сказал Магеррамов, зачитывая депутатский запрос.

Для экономии бюджетных средств, по его словам, необходимо установить прозрачные методы расчета вознаграждений, проработать вопросы персонального назначения членов СД, их исключительной компетенции.

"Описанное выше иллюстрирует, что субъекты КГС в корпоративных формах (АО и ТОО) вне зависимости от принадлежности модели собственника зачастую управляются фактически в "ручном режиме" без учета полномочий и функции коллегиальных корпоративных органов управления, осуществляющих общее руководство, когда это необходимо: советов директоров, наблюдательных советов, правления и другие. При этом механизм отбора кандидатов, удовлетворяющих необходимым требованиям, и их назначения отсутствует", - отметил Магеррамов.

Члены СД и исполнительные органы руководят субъектами КГС в определенной степени лишь номинально. При этом, в условиях отсутствия четких требований к специалистам данной сферы и обоснованной необходимости указанных специалистов, имеется потребность поэтапно снижать рабочую нагрузку, участия политических тяжеловесов.