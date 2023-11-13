Перемещение граждан приостановили в пункте пропуска "Бахты" на границе с Китаем

На пункте пропуска "Бахты" области Абай проводят модерназвцию и техническое дооснащение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов.

Комитет государственных доходов Министерства финансов проводит модерназацию и техническое дооснащение пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. Из-за этого физическим лицам временно не могут обеспечить безопасность, поэтому решено было приостановить перемещение физлиц.

Отмечается, что физлица смогут перейти границу с Китаем в соседних пунктах пропуска "Майкапшагай (РК) – Зимунай (КНР)" Восточно-Казахстанской области, "Алаколь (РК) – Алашанькоу (КНР)", "Нур жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР) области Жетысу, "Калжат (РК) – Дулаты (КНР)" Алматинской области.

В Комитете госдоходов пропросили граждан заблаговременно планировать выезд в Китай исключительно только через вышеперечисленные пункты пропуска.