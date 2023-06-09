Перекрывших дорогу из-за проблем с ОСИ астанчан оштрафовали

Накануне жители одного из жилых комплексов перекрыли дорогу, передаёт BaigeNews.kz. В столичной прокуратуре сообщили, какое наказание понесут нарушители.

"Установлено, что граждане выражали несогласие с действиями председателя ОСИ по фальсификации протоколов собрания и перекрыли дорогу. Жители, грубо нарушив требования ПДД, не исполнив требования сотрудников полиции, поставили под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. В результате девять правонарушителей доставлены в органы полиции и привлечены к административной ответственности по статье 443 (неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка) и статье 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением адмштрафа в размере восьми МРП каждому", – говорится в сообщении.