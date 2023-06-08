С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице

Фото: кадр из видео

Жители нескольких жилых комплексов в столице этой ночью перекрыли дорогу из-за отсутствия воды, передаёт BaigeNews.kz. Они скандировали: "Воды-воды", заявляя, что живут без неё уже восьмой день.

В акимате Алматинского района Астаны дали комментарии по поводу ситуации с водоснабжением ЖК "Браво".

Сообщается, что водопроводные сети ЖК Браво и ЖК по адресу Нажимеденова, 16А еще не переданы застройщиком Sat NS на баланс "Астана Су Арнасы".