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кадр из видео Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25
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Фото: кадр из видео

С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице

Жители нескольких жилых комплексов в столице этой ночью перекрыли дорогу из-за отсутствия воды, передаёт BaigeNews.kz. Они скандировали: "Воды-воды", заявляя, что живут без неё уже восьмой день.

В акимате Алматинского района Астаны дали комментарии по поводу ситуации с водоснабжением ЖК "Браво".

Сообщается, что водопроводные сети ЖК Браво и ЖК по адресу Нажимеденова, 16А еще не переданы застройщиком Sat NS на баланс "Астана Су Арнасы".

"В настоящее время строительной компании необходимо провести дополнительные работы по закольцовке сетей водоснабжения. Планируется, что работы будут проведены в течение 1-2 дней", - пояснили в акимате.

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Сегодня, 15:25
228
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