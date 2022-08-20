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inform.kz Вчера, 19:00
696
Фото: inform.kz

Переименован казахстанский телеканал QazaqTV

Казахстанский телеканал QazaqTV переименовали JIBEK JOLY, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Указывается, что изменилась и сетка вещания. Телеканал начнёт вещание во всех регионах Казахстана. За пределами страны трансляция продолжится в более чем 120 странах мира.

Это первый национальный спутниковый телевизионный канал в Казахстане. Он входит в структуру НАО "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан".

Канал начал вещание 25 октября 2002 года под названием Caspionet. 1 сентября 2012 года был переименован в Kazakh TV. 

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#СМИ #ребрендинг #телеканалы
Вчера, 19:00
696
Журналист

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