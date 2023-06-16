Переход к моноязычности объединит казахстанцев – политолог

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На проходящем в Туркестане общественном курултае отдельной секцией выделили вопросы консолидации народа Казахстана. Политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своими размышлениями на эту тему.

"Одним из консолидирующих факторов является язык, единый государственный язык. Это не лишает нас права или возможности знать русский, английский, испанский или любой другой язык. Допустим испанский язык является международным с точки зрения коммуникации, но при этом он является языком государства Испания. Точно также русский язык культурно принадлежит России, а коммуникативно он принадлежит всему миру как один из шести языков ООН. С этой точки зрения для Казахстана казахский язык является одновременно и коммуникативным, и также одной из сущностей нашего государства. Поэтому с точки зрения очень серьезного консолидирующего потенциала мы должны прийти к тому, что его должны знать все граждане страны без исключения", - отметил он.

Калиев считает, что казахстанское общество безусловно имеет большой потенциал к объединению в сложных ситуациях, однако нам нужно научиться "ставить в приоритет общественное над частным и в мирное благополучное время тоже".

По мнению эксперта, нельзя консолидироваться вокруг идеологии, так как она краткосрочна, а единые ценности долговечны.

"Но ценности нельзя пропагандировать отдельным людям, их нужно распространять в сообществах. Если, допустим, вы являетесь частью спортивной команды, а я являюсь частью творческого коллектива. Вроде бы, между нами ничего общего нет, но нас объединяют общие ценности, такие как моральные принципы, какие-то постулаты, патриотизм в том числе. В таком случае мы из разрозненных сообществ превращаемся в единое консолидированное общество", - рассуждает Калиев.

Политолог уверен, что нужно делать упор на гражданскую идентичность, которая намного актуальнее этнических моментов.

"Мы постоянно пользуемся национальной валютой, удостоверяем себя по документам нашей республики, мы покупаем билеты, путешествуем, предъявляя паспорта на границе. Везде нашим символом является наша общегражданская идентичность. Этническую идентичность мы актуализируем только в конкретные моменты, допустим, когда осуществляем какие-то культурные обряды. Ничто не мешает нам, имея определенные этнические гастрономические пристрастия пойти полакомиться в грузинском ресторане. То есть этнические идентификаторы не так актуальны, как гражданские. Еще менее актуальны религиозные идентификаторы. Религия является делом глубоко внутренним для каждого человека", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что иногда в обществе пропаганда национальных и культурных ценностей используется как разделяющий фактор политолог сказал: