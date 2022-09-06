Переговоры с Россией по вопросу газификации продолжаются – Акчулаков

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Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан не планирует отказываться от поставки газа из России для газификации северных и восточных регионов, передает BaigeNews.kz. По словам министра, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Ранее стало известно, что для газификации северных регионов будет проложен газопровод "Сарыарка" до Кокшетау и Петропавловска.