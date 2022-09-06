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  • Переговоры с Россией по вопросу газификации продолжаются – Акчулаков
Фото: pixabay.com Сегодня, 13:42
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Фото: Фото: pixabay.com

Переговоры с Россией по вопросу газификации продолжаются – Акчулаков

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан не планирует отказываться от поставки газа из России для газификации северных и восточных регионов, передает BaigeNews.kz. По словам министра, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Ранее стало известно, что для газификации северных регионов  будет проложен газопровод "Сарыарка" до Кокшетау и Петропавловска.

"Для соединения востока и севера на первых порах нам нужно будет иметь, наверное, подачу газа из России. Иначе нужно будет рассматривать другие варианты газификации с востока через север, продолжение новой трубы через Кызылорду. Или через  Нур-Султан также маршрутом до востока либо вариант Костанай – Тобол, дальше протянуть его. Но нам его нужно будет связывать с "Сарыаркой", чтобы иметь возможность в каком-то моменте переключаться на разный газ.

Переговоры продолжаются по этому вопросу,"- сказал министр.

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#газ #Россия #минэнерго
Сегодня, 13:42
191
Зарина Козова Журналист

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