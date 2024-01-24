Переезжающим в село медикам планируют выплачивать по 8,5 млн тенге в Казахстане
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В Казахстане медработникам, переезжающим на работу в село, будут выплачивать по 100 минимальных заработных плат, в 2024 году - это 8,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Мажилисмены во втором чтении приняли поправки в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения.
В рамках поправок учреждается почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәргері" с единовременной выплатой в размере 1000 МРП, а также вводится республиканский конкурс "Лучший в профессии", победители которого получат 500 МРП.
Кроме того, прибывающим на работу в село медицинским работникам планируется выплачивать 100 МЗП единовременно.
Данную норму депутаты внесли по итогам поездок по регионам, в ходе которых жители повсеместно поднимали проблему нехватки медработников. Таким образом, планируется системно решить вопрос дефицита медицинских кадров в сёлах.
Дети медработников будут иметь приоритетное право на зачисление в детские сады. А детей тех медработников, кто погиб или которым установлена инвалидность в результате исполнения служебных обязанностей, предлагается зачислять в вузы вне конкурса.
Отметим, в 2024 году размер минимальной заработной платы составляет до 85 тысяч тенге. Соответственно, выплаты утверждённые в МЗП будут расти из года в год.
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