Перед Правительством поставлены амбициозные, но достижимые цели — Смаилов

На заседании Правительства под председательством премьера Алихана Смаилова рассмотрели меры по реализации Послания Президента РК "Экономический курс Справедливого Казахстана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Правительству необходимо будет сосредоточиться на приоритетных секторах экономики. Это, в первую очередь, выпуск товаров высокого передела, раскрытие в полной мере транспортно-логистического потенциала, развитие туристического кластера и использование резервов агропромышленного комплекса", — подчеркнул Алихан Смаилов.

С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, министр просвещения Гани Бейсембаев и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

На заседании также были рассмотрены меры по развитию обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, туризма и креативной индустрии, экологии и водной отрасли.

Алихан Смаилов подчеркнул, что глава государства в своем Послании озвучил первостепенные задачи по обеспечению роста экономики и ее диверсификации.

"Представленные Президентом инициативы масштабны и являются логическим продолжением начатых реформ, цель которых – построение сильного и процветающего государства. В свою очередь Правительство должно задействовать весь свой потенциал и сфокусироваться на достижении конкретных результатов", — сказал премьер.

Так, для снижения фискальной нагрузки на бизнес необходимо сокращение на 30% форм налоговой отчетности с полной оцифровкой контроля, для поддержки обрабатывающей промышленности – нужно предоставить налоговые стимулы для привлечения инвесторов в отрасль.

"Министерствам национальной экономики и финансов совместно с палатой "Атамекен" необходимо проработать вопрос освобождения инвесторов от уплаты налогов на первые 3 года", — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем он указал, что в рамках проекта нового Бюджетного кодекса требуется закрепить основные положения пилотного проекта по блочному бюджету, продолжить работу по передаче на второй уровень бюджета части поступлений от налогов и иных видов платежей, в том числе НДС, а также дополнительно рассмотреть возможность передачи в регионы полномочий по определению преференций по той части налогов, которые собираются в местный бюджет.

В части перезагрузки тарифной политики Премьер-Министр обратил внимание на важность внедрения цифровых инструментов контроля и закрепления встречных обязательств в виде повышения ответственности монополистов.

Наряду с этим он указал на необходимость предусмотреть законодательные стимулы, способствующие укрупнению субъектов малого предпринимательства, разработать комплексную программу поддержки МСБ путем объединения программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей", а также своевременно внедрить в госзакупках инструменты строительства "под ключ" и запустить систему оффтейка.

Совместно с бизнесом будет проработан вопрос создания региональной товарно-сырьевой биржи, а на базе компании Kazakh Export будет создан полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

Премьер-министр подчеркнул, что в свете поручений Главы государства по дальнейшему развитию транзитного потенциала страны и расширению транспортно-логистической инфраструктуры новому Министерству транспорта требуется ускорить реализацию ряда крупных проектов в железнодорожной отрасли. Кроме того, нужно обеспечить расширение портовых мощностей с привлечением иностранных компаний и реконструкцию более 4 тыс. км автодорог до 2029 года.

Алихан Смаилов отметил, что в вопросе формирования прочного промышленного каркаса страны основной акцент должен быть сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. В этой связи Министерству промышленности следует сфокусироваться на создании кластеров высокого передела с реализацией прорывных и значимых проектов.

"При этом важно предусмотреть максимальное использование внутренних ресурсов. Необходимо задействовать потенциал оффтейк-контрактов", — сказал он.

По словам главы Правительства, в оборонно-промышленном комплексе надо обеспечить высокую долю локализации, трансферт современных технологий и поддержку отечественных предприятий путем финансирования через создаваемый Фонд развития ОПК.

Вместе с тем обозначена необходимость разработать гибкие регуляторные и фискальные условия для развития геологоразведки.

Алихан Смаилов указал, что перед Правительством поставлены задачи по дальнейшей газификации страны, строительству новых газоперерабатывающих заводов и полной загрузке имеющихся перерабатывающих мощностей. В этой связи требуется принять меры по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений, а также доработать проект Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов до 2027 года.

По его словам, одной из основных задач станет проведение комплексной реформы водной отрасли. Для этого создано новое Министерство водных ресурсов и ирригации.

"Основными приоритетами его работы станут повсеместное использование передовых водосберегающих технологий, взаимодействие по совместному управлению ресурсами трансграничных рек, внедрение новой тарифной политики и нормативов, строительство современной водохозяйственной инфраструктуры", — сказал Алихан Смаилов.

При этом он добавил, что особое значение необходимо уделить экологической безопасности и охране окружающей среды. В связи с этим Минэкологии совместно с заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом требуется провести обсуждение и разработать Дорожную карту по улучшению экологии вокруг крупных производств.

В части обеспечения продовольственной безопасности Минсельхозу поручено распространить опыт Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм на птицефабрики, овощехранилища и другие направления.

"Президент поставил перед Правительством задачу по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%. Необходимо адаптировать применяемые в мировой практике достижения для повышения производительности отечественного агросектора. Особое внимание следует уделить обновлению парка сельскохозяйственной техники на 8-10% в год", — сказал премьер.

Он также напомнил, что важная стабилизирующая роль отведена Продкорпорации, которая будет осуществлять интервенции для сдерживания роста цен на продовольственном рынке.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Глава государства ставит перед Правительством новые амбициозные задачи по доведению экспорта IT-услуг до $1 млрд.

"Одним из механизмов реализации данной задачи является создание предприятий совместно с крупными международными компаниями, а также развитие венчурного финансирования. В этой связи Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами нужно разработать соответствующий комплекс мер по дальнейшей цифровизации экономики, развитию IT инфраструктуры и инноваций", — сказал он.

Глава Правительства также указал, что в рамках трансформации холдинга "Байтерек" необходимо переориентировать деятельность "Отбасы банка" на обеспечение жильем в первую очередь жителей районов, моногородов и сел.

Переходя к социальному блоку, Алихан Смаилов обозначил важность повышения с 1 января 2024 года размера минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге, принятия Комплексного плана развития труда до 2030 года с регулированием сферы платформенной занятости, Концепции безопасного труда до 2030 года для предупреждения и исключения профессиональных рисков на рабочих местах. Вместе с тем он добавил, что нужно в оперативном порядке внести предложения по законодательному закреплению специальных соцвыплат для лиц, занятых на вредных производствах.

Премьер-Министр также отметил, что основой благополучия граждан республики является получение качественного образования. В этой связи он потребовал принять меры по повышению компетенции педагогов с разработкой курсов по новым темам и востребованным компетенциям, продолжить работу по повышению скорости Интернета и предоставлению бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам, а также обеспечить качественное выполнение Комплексного плана по защите детей от насилия и превенции суицида.

Наряду с этим Алихан Смаилов поручил принять дополнительные меры в части усиления психологических служб, оказания помощи жертвам насилия и буллинга, увеличить госзаказ по техническим и рабочим специальностям, а также проработать гибкие механизмы финансирования в рамках госзаказа в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отраслей.

"Министерству науки нужно в оперативном порядке проработать совместно с госорганами и банками второго уровня вопросы внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", — отметил он.

Глава Правительства также подчеркнул, что следует определить 3 университета, на базе которых можно обеспечить подготовку кадров в области искусственного интеллекта.

Кроме того, Премьер-Министр поручил Министерству культуры и информации совместно с акиматами внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии и созданию центров креативной индустрии в каждом регионе, а Министерству туризма и спорта – определить конкретный перечень из не менее 15 крупных проектов в туристической сфере и разработать детальную Дорожную карту по их реализации.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что Глава государства поставил перед Правительством амбициозные, но достижимые цели. Для этого имеются все необходимые инструменты и ресурсы.