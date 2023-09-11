Перечень учебников для подготовки к ЕНТ-2024 опубликовали в Казахстане

Национальный центр тестирования обнародовал списки литературы, которая поможет выпускникам 2024 года подготовиться к сдаче ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.

"Кто очень ждал перечень рекомендуемых учебников для подготовки к ЕНТ-2024. Можете с ними ознакомиться на сайте testcenter.kz в разделе "Поступающим в вуз", - говорится в Telegram-канале центра.

На сайте можно найти учебники по географии, истории Казахстана, иностранным языкам, информатике, физике и другим предметам.

Кроме того, в наццентре дали список произведений по предметам "Казахская литература" и "Русская литература" (из школьной программы за 5-11 (12) класс) для тех, кто выберет на ЕНТ-2024 эти категории.