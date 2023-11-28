Пенсионный фонд предупредил казахстанцев о мошенниках

АО "Единый накопительный пенсионный фонд" предупредил казахстанцев о том, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками недостоверной информации, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает ЕНПФ, в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений мошенники рассылают предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений путём их перевода частным управляющим компаниям или в страховые организации для дальнейшего обналичивания за определенное вознаграждение.

"АО "ЕНПФ" заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Получение пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении частных управляющих компаний или размещенных в компаниях по страхованию жизни по договору пенсионного аннуитета, через каких-либо посредников невозможно, а изъятие вкладчиками своих пенсионных накоплений из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности разрешается только на предусмотренные законодательством цели: улучшение жилищных условий или лечение", - сообщили в фонде.

Отмечается также, что, согласившись участвовать в предлагаемых мошенниками схемах, казахстанцы рискуют не только потерять свои деньги, но и ставят под угрозу сохранность своих персональные данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий.