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platrum.ru Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36
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Фото: platrum.ru

Пенсионные накопления казахстанцев могут разрешить инвестировать в бизнес

Пенсионные накопления казахстанцев могут разрешить вкладывать в малый и средний бизнес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Речь о вкладах, которые передали в доверительное управление частным компаниям. Расширить возможности для их инвестирования предлагает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка страны.

Новые поправки вынесены на публичное обсуждение.

Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные МСБ, должны быть включены в официальный список фондовой биржи. А ещё иметь гарантию Фонда развития предпринимательства "Даму" и Банка развития Казахстана. При этом её сумма должна покрывать не менее 50 процентов номинальной стоимости этих бумаг.

Финрегулятор предлагает также расширить перечень иностранных расчётных организаций для открытия счетов отечественным брокерам.

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Сегодня, 11:36
208
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