Пенсионные накопления казахстанцев инвестировали в акции АО "Эйр Астана"

Национальный Банк Республики Казахстан информирует об участии за счет пенсионных активов ЕНПФ в первичном размещении (IPO) простых акций АО "Эйр Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

"В инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ приобретены простые акции АО "Эйр Астана" на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1 073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций АО "Эйр Астана" составило 23 168 975 штук или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции АО "Эйр Астана" было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии.