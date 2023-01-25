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inbusiness.kz Сегодня, 12:31
63
Сегодня, 12:31
63
Фото: inbusiness.kz

Пенсионные деньги казахстанцев планируют вложить в облигации холдинга "Байтерек"

Единый национальной пенсионный фонд намерен инвестировать свои активы на 500 миллиардов тенге в облигации АО "НУХ "Байтерек", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка. Инвестирование планируется на рыночных условиях и будет осуществлено в 2023 году. 

"Привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства Республики Казахстан. АО "НУХ "Байтерек" (далее – холдинг) - институт, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана. Деятельность холдинга находится под прямым контролем правительства РК", - сообщили в Нацбанке. 

В регуляторе заверяют, что холдинг является надежным заемщиком на рынке ценных бумаг, имеет устойчивые финансовые показатели и высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств.

"Долгосрочный кредитный рейтинг АО "НУХ "Байтерек" по международной шкале агентства Fitch Ratings находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и составляет "ВВВ" со стабильным прогнозом. Пенсионные активы ЕНПФ будут предоставляться АО "НУХ "Байтерек" на возвратной основе по рыночной доходности. Вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана", - отметили в национальном банке.

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#ЕНПФ #пенсионные накопления #Байтерек #инвестиции
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:31
63
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