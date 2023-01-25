Пенсионные деньги казахстанцев планируют вложить в облигации холдинга "Байтерек"

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Единый национальной пенсионный фонд намерен инвестировать свои активы на 500 миллиардов тенге в облигации АО "НУХ "Байтерек", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка. Инвестирование планируется на рыночных условиях и будет осуществлено в 2023 году.

"Привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства Республики Казахстан. АО "НУХ "Байтерек" (далее – холдинг) - институт, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана. Деятельность холдинга находится под прямым контролем правительства РК", - сообщили в Нацбанке.

В регуляторе заверяют, что холдинг является надежным заемщиком на рынке ценных бумаг, имеет устойчивые финансовые показатели и высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств.