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Пенсионеры потеряли внучку на трассе в Актюбинской области
Спящую внучку потеряли пенсионеры, возвращавшиеся из Сочи в Алматы. Подробности истории рассказали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл на трассе в Актюбинской области.
На пульт “102” обратился 64-летний алматинец и сообщил, что потерял 15-летнию внучку.
"Семья остановились в одном из кемпингов Иргизского района. Пенсионер с супругой отошли от машины на 15 минут. В это время их несовершеннолетняя внучка, которая спала на заднем сидении авто, вышла из машины. Не заметив этого, пенсионеры продолжили путь и только на границе с Кызылординской областью заметили отсутствие девочки", - сообщили в полиции.
Сотрудники ОП Иргизского района нашли несовершеннолетнюю и передали её бабушке и дедушке. Девочка после того, как поняла, что родные уехали без неё, остановила грузовую машину на дороге и попыталась догнать их.
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