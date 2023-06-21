Пенсионеры потеряли внучку на трассе в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Спящую внучку потеряли пенсионеры, возвращавшиеся из Сочи в Алматы. Подробности истории рассказали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на трассе в Актюбинской области.

На пульт “102” обратился 64-летний алматинец и сообщил, что потерял 15-летнию внучку.

"Семья остановились в одном из кемпингов Иргизского района. Пенсионер с супругой отошли от машины на 15 минут. В это время их несовершеннолетняя внучка, которая спала на заднем сидении авто, вышла из машины. Не заметив этого, пенсионеры продолжили путь и только на границе с Кызылординской областью заметили отсутствие девочки", - сообщили в полиции.

Сотрудники ОП Иргизского района нашли несовершеннолетнюю и передали её бабушке и дедушке. Девочка после того, как поняла, что родные уехали без неё, остановила грузовую машину на дороге и попыталась догнать их.