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Пенсионеры Астаны могут бесплатно лечиться в санатории
Столичные пенсионеры могут бесплатно лечиться в санатории Катарколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА Казинформ.
Услуга санаторно-курортного лечения оказывается пенсионеру один раз в год, а срок лечения составляет 14 дней.
"На сегодняшний день в столице проживают 110 тысяч пенсионеров, им оказываются разные виды услуг. Ежегодно данные услуги расширяются. На сегодняшний день для лиц пенсионного возраста оказываются услуги в виде бесплатного проезда на маршрутах общественного транспорта, санаторно-курортного лечения. Также мы оказываем услугу по возмещению затрат на топливо, сумма составляет 16 МРП, это более 50 тысяч тенге. Также оказывается услуга по газификации. Размер данного вида помощи с 2022 года был увеличен с 90 МРП до 130 МРП и составляет на сегодняшний день 448 500 тенге. Данный вид помощи уже оказан более 700 пенсионерам", – сказала заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты Астаны Айгуль Таласова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По ее словам, столичным пенсионерам также оказываются услуги в специальных социальных учреждениях. Есть центр социального обслуживания "Шарапат", в котором около 700 пенсионеров получают стационарные услуги, более 100 лиц получают услуги на дому. Для пенсионеров также открыт с 2021 года центр активного долголетия, около 2 тысяч пенсионеров в районах города получают по проведению досуга. Одинокие престарелые люди могут получать жилищную помощь в виде оплаты коммунальных услуг, адресную социальную помощь. Ежегодно в размере 2,5 МРП оказывают помощь ко Дню Победы.
Айгуль Таласова отметила, что все предложения, поступающие от пенсионеров, рассматриваются. В частности, увеличен размер выплат ко Дню Победы с 9 до 35 МРП и составляет более 120 тысяч тенге лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям. Ведется работа по дальнейшему совершенствованию системы государственных услуг для пенсионеров.
Она также напомнила, что столичные пенсионеры могут бесплатно лечиться в санатории Катарколь в Щучинско-Боровской курортной зоне.
"Услуга санаторно-курортного лечения оказывается пенсионеру один раз в год. Для пенсионеров столицы оказываются услуги в реабилитационных центрах для престарелых и инвалидов. Предоставляется бесплатное питание, срок лечения составляет 14 дней. Для этого пенсионеру необходимо предоставить санаторно-курортную справку из поликлиники, где должен быть прописан диагноз. Санаторно-курортные учреждения могут оказать все услуги, связанные с диагнозом: диализное лечение, массаж и все, что соответствует показаниям", — сказала Айгуль Таласова.
Бесплатное санаторно-курортное лечение для столичных пенсионеров оказывается в санатории Катарколь, который находится в Щучинско-Боровской курортной зоне. Пенсионеры могут обращаться за этой услугой в любое время, на свое усмотрение.
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