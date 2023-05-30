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Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33
278

Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы

Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Измождённую и голодную в инвалидной коляске 66-летнюю пожилую женщину совершенно случайно заметили на барахолке волонтёры.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 126 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники УП Жетысуского района. Обстоятельства будут установлены, и приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 17:33
278
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