Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы

Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Измождённую и голодную в инвалидной коляске 66-летнюю пожилую женщину совершенно случайно заметили на барахолке волонтёры.