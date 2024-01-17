Пенсионерку привезли в больницу на вертолёте из-за бурана в ВКО

В ВКО 71-летнюю жительницу села Тоскайын на вертолёте доставили в областную больницу в Усть-Каменогорске. Врачи диагностировали у пациентки ишемический инсульт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Yk-kz.

Жители ряда сёл ВКО оказались отрезанными от внешнего мира из-за двухметровых сугробов. Высота снежного покрова в Курчумском районе достигает двух метров. От транспортного сообщения отрезаны населенные пункты Маралдинского и Тоскайынского сельских округов.

Вертолётом в эти села доставлены продукты питания: 400 килограммов муки, 100 килограммов сахара, 80 киклограммов растительного масла, 130 килограммов макаронных изделий, и 20 килограммов чая, а также необходимые медикаменты.

Из-за сильного бурана врачи не могли добраться до 71-летней женщины из села Тоскайын, которой диагностировали ишемический инсульт. Причина тому — высокие снежные заносы. Сугробы не могла преодолеть даже высокопроходимая спецтехника, а вылететь вертолету не позволяла погода. Из-за бурана здесь объявили ЧС природного характера.

Медики санавиации ВКО осмотрели женщину и приняли решение транспортировать её в Усть-Каменогорск. Она передана врачам инсультного центра Восточно-Казахстанской областной больницы для дальнейшего лечения. Врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжёлое.