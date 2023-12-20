Пенсионерка-рецидивистка “тетя Чели” сбывала наркотики в Таразе

Спецоперацию провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности в Таразе и задержали пенсионерку, подозреваемую в сбыте героина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские на протяжении полугода проводили негласные следственные действия по выявлению и ликвидации крупного канала сбыта наркотиков. В ходе обыска по месту жительства изъяты две спичечные коробки с веществом серо-коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является героином, общим весом 5,45 грамма (около 60 разовых доз).

Задержанная в результате спецоперации подозреваемая под псевдонимом “тетя Чели” ранее была неоднократно судима за сбыт героина. На момент задержания она отбывала наказание в виде ограничения свободы за аналогичные преступления.

Год назад задержана 41-летняя дочь подозреваемой под псевдонимом “Мака” также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.