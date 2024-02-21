Пенсионерка поднялась пешком на восьмой этаж и умерла в Уральске

Трагедия произошла в одном из общежитий Уральска. 70-летняя женщина пошла пешком на восьмой этаж из-за неработающего лифта и скончалась, не добравшись до квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Почти год Маншук Кудабаева, жительница девятиэтажного общежития по улице Сырыма Датова, 17, к себе в квартиру на восьмом этаже поднималась по лестнице, потому что лифт в доме не работает. Неделю назад пенсионерки не стало, очередной подъём оказался для неё последним.

"Маншук нашей больше нет, она умерла. Поднялась, как обычно, на восьмой этаж пешком. Не успела зайти в квартиру, потеряла сознание, упала. Потом впала в кому. Приезжала "скорая помощь", но она умерла, так и не приходя в сознание. Всё произошло очень быстро. Говорят, давление резко подскочило, после того как она на восьмой этаж поднялась", – рассказал сосед Серик Кодаров.

Жильцы дома рассказали, что за ремонт лифта нужно заплатить 1,2 миллиона тенге. Пенсионерам такие расходы не по карману.

Депутат областного маслихата приезжал к жильцам общежития №17, сказал, что им нужно искать спонсора, чтобы отремонтировать лифт.