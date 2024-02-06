Пенсионера насмерть сбили в Астане
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
84Фото: ДП Астаны
Смертельное ДТП произошло в Астане, в результате которого погиб пенсионер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.
"Установлено, что водитель автомашины "Nissan Qashqai", допустила наезд на 83-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - сообщили в ДП Астаны.
Возбуждено уголовное дело по ДТП. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Департамент полиции города Астаны призывает граждан соблюдать ПДД, пешеходам быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте, по возможности сопровождать пожилых людей.
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