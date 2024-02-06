Пенсионера насмерть сбили в Астане

Смертельное ДТП произошло в Астане, в результате которого погиб пенсионер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

"Установлено, что водитель автомашины "Nissan Qashqai", допустила наезд на 83-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - сообщили в ДП Астаны.

Возбуждено уголовное дело по ДТП. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Департамент полиции города Астаны призывает граждан соблюдать ПДД, пешеходам быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте, по возможности сопровождать пожилых людей.