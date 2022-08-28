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Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области
Птенец пеликана гулял по автозаправке недалеко от Иргиза. Птицу поймали и отвезли в Иргиз-Тургайский природный резерват, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.
Крупная птица не летала, обходила людей и машины, но не уходила. Охранники и сотрудники заправки налили ему воды, а один из проезжающих рыбаков угостил птицу рыбой.
Вот что рассказала волонтёр, участница операции по спасению пеликана:
"Мы были в рабочей командировке в Иргизе, на обратном пути заехали на заправку. Увидели это чудо и удивились. Охранники сказали, что пеликан появился в обед. Они душевные люди, старались его напоить и накормить. Птица облюбовала лужу, ему долили в нее воды. Пеликан не боялся людей и привлекал всеобщее внимание. Многие пытались с ним сфотографироваться, пытались поймать. Начали думать, что делать и куда его вести. Решили искать контакты кого-нибудь из Иргиз-Тургайского государственного природного резервата. Мне сказали, что там гнездятся пеликаны. Удалось найти номера инспекторов. Через два часа они приехали, аккуратно связали птице клюв, потом крылья, чтобы не бился, и увезли. Сегодня они вышли на связь. Рассказали, что показали птицу ветеринару. Это оказался птенец. Он летать еще не умеет, здоров, хороший размах крыльев. Его выпустили в резервате, но он еще под наблюдением. Позже его перевезут к стае".
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