Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области
Диапазон Сегодня, 22:05
95
Фото: Диапазон

Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области

Птенец пеликана гулял по автозаправке недалеко от Иргиза. Птицу поймали и отвезли в Иргиз-Тургайский природный резерват, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Крупная птица не летала, обходила людей и машины, но не уходила. Охранники и сотрудники заправки налили ему воды, а один из проезжающих рыбаков угостил птицу рыбой.

Вот что рассказала волонтёр, участница операции по спасению пеликана:

"Мы были в рабочей командировке в Иргизе, на обратном пути заехали на заправку. Увидели это чудо и удивились. Охранники сказали, что пеликан появился в обед. Они душевные люди, старались его напоить и накормить. Птица облюбовала лужу, ему долили в нее воды. Пеликан не боялся людей и привлекал всеобщее внимание. Многие пытались с ним сфотографироваться, пытались поймать. Начали думать, что делать и куда его вести. Решили искать контакты кого-нибудь из Иргиз-Тургайского государственного природного резервата. Мне сказали, что там гнездятся пеликаны. Удалось найти номера инспекторов. Через два часа они приехали, аккуратно связали птице клюв, потом крылья, чтобы не бился, и увезли. Сегодня они вышли на связь. Рассказали, что показали птицу ветеринару. Это оказался птенец. Он летать еще не умеет, здоров, хороший размах крыльев. Его выпустили в резервате, но он еще под наблюдением. Позже его перевезут к стае".

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Актобе #животные #происшествие
Сегодня, 22:05
95
Журналист

Рекомендуем

Наверх