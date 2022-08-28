Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области

Фото: Диапазон

Птенец пеликана гулял по автозаправке недалеко от Иргиза. Птицу поймали и отвезли в Иргиз-Тургайский природный резерват, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Крупная птица не летала, обходила людей и машины, но не уходила. Охранники и сотрудники заправки налили ему воды, а один из проезжающих рыбаков угостил птицу рыбой.

Вот что рассказала волонтёр, участница операции по спасению пеликана: